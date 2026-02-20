«Бесконечный спам»: пензенцы устали от предупреждений об опасности

«Бесконечный спам»: пензенцы устали от предупреждений об опасности
«Что происходит? Что за бесконечный спам от МЧС или RSCHS?» - пожаловался житель Пензы в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru. Горожанина возмутило количество СМС-сообщений о различных опасностях, которые поступают пензенцам последние несколько дней.

«20 февраля мне только до 13:05 пришло уже 8 сообщений. За час с небольшим 3 раза пришли одинаковые - про опасность схода с крыш снежных масс. Достаточно было одного! Раз в 15 минут мне дублировали это предупреждение!» - выразил негодование пензенец.

Мужчина не понимает, к чему приучают население, присылая по 10 сообщений в сутки.

«Когда постоянно кричат «Волки! Волки!», никто потом не среагирует на реальных волков»», - отметил он.

Пензенцы обратили внимание: до 14 февраля RSCHS оповещало в основном только об введении и снятии режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер».

Потом добавились сообщения о гололеде, сильном ветре, снежных заносах, переметах, метели, ледяном дожде, сходе наледи с крыш, похолоданиях, необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. Некоторые из них дублируются в течение дня.

