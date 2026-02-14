В Пензе Тропа здоровья превратилась в тропинку

В Пензе от широкой Тропы здоровья на Западной Поляне осталась тропинка. Прогулочную зону не очищают от снега.

Тропка появилась исключительно благодаря усилиям жителей, сообщил читатель телеграм-канала PenzaInform.

«Парк Белинского по какой-то причине не чистит Тропу от снега, хотя прошла целая рабочая неделя с последнего снегопада. Лестница с улицы Пацаева на Тропу тоже в неудовлетворительном состоянии. Вероятность травматизма очень высока», - отметил он.

По его словам, в самом парке Белинского дорожки почищены.

В Пензе в этом году уборка снега коммунальными службами вызывает особенно много нареканий. В Сети люди жалуются на зауженные дороги, колейность, отсутствие тротуаров, кашу под ногами.

По словам замглавы администрации города Ильдара Усманова, осадков выпало очень много, коммунальщикам не хватает времени, чтобы справиться с уборкой.