У гимназии на улице Карла Маркса стало опасно ходить

В Пензе тротуар у гимназии № 4 на улице Карла Маркса вновь стал опасным для прохожих из-за свисающей с крыши образовательного учреждения наледи.

«День, температура +1. Сверху ломтями валятся куски рыхлого снега. Прямо на прохожих, которые идут по тротуару вдоль забора по Карла Маркса. На моих глазах. Люди поднимают голову вверх, охают, выбираются на проезжую часть и продолжают путь по ней», - описал ситуацию читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Он добавил, что участок огородили сигнальной лентой. Уберечься от падения наледи было бы можно, если бы не сугроб, закрывающий и без того узкий тротуар. Поэтому подальше от здания никак не уйти.

«Лента натянута просто на отвали», - констатировал пензенец.

Проблема с наледью на крыше гимназии № 4, угрожающей здоровью и жизни прохожих, возникает практически ежегодно. Например, в феврале 2024-го на пласты снега, нависшие над тротуаром у образовательного учреждения, пожаловались две пензячки. Администрация гимназии пообещала убрать снег, но в срок не уложилась: помешали припаркованные рядом автомобили.