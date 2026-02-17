Пензячка рассказала об ударе током на улице Московской

В Пензе на улице Московской, на пешеходном переходе через Максима Горького, есть риск получить электротравму. Об этом в Сети рассказала горожанка.

По словам женщины, около 21:00 воскресенья, 15 февраля, в этом месте ее овчарку по кличке Линда ударило током.

«Наблюдались судороги, потеря координации, сильная болевая реакция. После происшествия мы были вынуждены обратиться за ветеринарной помощью», - сообщила пензячка.

Она предположила, что в этом месте находятся оголенные провода или другие элементы электросети под напряжением. Пока они скрыты снегом.

«В этот же день, 15 февраля, около 12:00, в службу 112 уже поступали обращения по поводу возможной утечки электричества на данном месте. Несмотря на это, проблема устранена не была. По состоянию на 16 февраля проблема остается нерешенной. Мы обращались: в Горэлектросеть (нам сообщили, что проблема «не на их стороне»), в аварийную службу 05 (нас направили обратно в Горэлектросеть). В течение двух суток службы не приняли мер по устранению опасности», - пожаловалась женщина.

