В доме на улице Вяземского из-за наледи заливает квартиры

Жители Пензы регулярно жалуются на бездействие управляющих компаний, забывающих о расчистке крыш от снега и льда. Об очередной проблеме сообщила жительница дома на Вяземского, 41.

Здесь крышу капитально отремонтировали в 2020 году. С тех пор на одном и том же месте зимой появляется наледь по всей длине торцевой стены.

«10.01 все началось с того, что на балконе с потолка по окну стала капать вода. Сначала показалось, что это обычный конденсат, решили, слито за два дня четыре ведра воды», - рассказала подписчица телеграм-канала «Черный список Пенза».

Поскольку вода пошла в нежилое помещение, заявку закрыли, не сообщая о том жильцам. Тем временем стало заливать и квартиры.

«На протяжении недели вода льет уже в квартиру. На что ответ: «Ваша заявка в работе, ждите!» Мы живем на 3-м этаже, все этажи по стояку - аналогичная ситуация. Никто на вызовы не реагирует», - возмутилась горожанка.

Женщине непонятно, почему наледь тает при минусовых температурах, кто должен возмещать ущерб и откуда ждать помощи - УК, по ее словам, «молчит».