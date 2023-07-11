Пензенцу объяснили, почему телебашня больше не играет огнями

11.07.2023 | 15:25

Пензенец Владимир заметил, что телевышка в микрорайоне Западная Поляна теперь редко подсвечивается. «Лето. Люди хотят ее видеть красивой, а она бесцветная», - посетовал мужчина.

Свое обращение он оставил на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

На него отреагировал представитель областного правительства. Он объяснил пензенцу, что иллюминацию пришлось отключить.

«По информации сотрудников Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра, в настоящее время на телебашне ведутся профилактические работы с подсветкой», - написал представитель правительства.

Ремонт планируют завершить 1 августа.

Телевышка - одна из достопримечательностей Пензы. На праздники ее подсвечивают по-особенному. Иллюминацию уже неоднократно ремонтировали. Например, в 2020 году башня пострадала от удара молнии.