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Общество

Пензенцу объяснили, почему телебашня больше не играет огнями

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Пензенец Владимир заметил, что телевышка в микрорайоне Западная Поляна теперь редко подсвечивается. «Лето. Люди хотят ее видеть красивой, а она бесцветная», - посетовал мужчина.

Свое обращение он оставил на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

На него отреагировал представитель областного правительства. Он объяснил пензенцу, что иллюминацию пришлось отключить.

«По информации сотрудников Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра, в настоящее время на телебашне ведутся профилактические работы с подсветкой», - написал представитель правительства.

Ремонт планируют завершить 1 августа.

Телевышка - одна из достопримечательностей Пензы. На праздники ее подсвечивают по-особенному. Иллюминацию уже неоднократно ремонтировали. Например, в 2020 году башня пострадала от удара молнии.

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Источник — фото Правительства Пензенской области
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