«Короли дорог» игнорируют переход на улице Тепличной

Житель Пензы призывает обратить внимание на участок дороги на улице Тепличной от ТЦ «Тепличный» до Веселовки (ул. Мереняшева). Он уверен: здесь нужны лежачие полицейские.

«Учитывая, что достаточно значительная часть водителей на этом участке не соблюдает ПДД в части пропуска пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе от дома № 35 через дорогу к дому № 37, прошу обратить внимание ответственных лиц. Вполне здоровые молодые люди вынуждены перебегать дорогу, т. к. для «королей дорог» правила не существуют и перед пешеходными переходом они не сбавляют скорость, не пропускают пешеходов. Пожилые, дети и люди с физическими ограничениями - как им проходить этот квест - отдельная история», - рассказал пензенец.

По его словам, убедиться в правдивости вышесказанного можно, проведя полчаса на данном участке Тепличной.

Пензенец отмечает, что проблеме не один год, но никаких мер к ее устранению не принимается.

Он напомнил, что в 2024 году здесь же, хоть и не на самом переходе, сбили насмерть женщину.

«Участок дороги - как кольцевая «Формулы-1»: плохая видимость, рядом поворот и никаких ограничений», - подытожил горожанин.