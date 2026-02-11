«Короли дорог» игнорируют переход на улице Тепличной

Глас народа

«Короли дорог» игнорируют переход на улице Тепличной
Житель Пензы призывает обратить внимание на участок дороги на улице Тепличной от ТЦ «Тепличный» до Веселовки (ул. Мереняшева). Он уверен: здесь нужны лежачие полицейские.

«Короли дорог» игнорируют переход на улице Тепличной

«Учитывая, что достаточно значительная часть водителей на этом участке не соблюдает ПДД в части пропуска пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе от дома № 35 через дорогу к дому № 37, прошу обратить внимание ответственных лиц. Вполне здоровые молодые люди вынуждены перебегать дорогу, т. к. для «королей дорог» правила не существуют и перед пешеходными переходом они не сбавляют скорость, не пропускают пешеходов. Пожилые, дети и люди с физическими ограничениями - как им проходить этот квест - отдельная история», - рассказал пензенец.

По его словам, убедиться в правдивости вышесказанного можно, проведя полчаса на данном участке Тепличной.

«Короли дорог» игнорируют переход на улице Тепличной

Пензенец отмечает, что проблеме не один год, но никаких мер к ее устранению не принимается.

Он напомнил, что в 2024 году здесь же, хоть и не на самом переходе, сбили насмерть женщину.

«Участок дороги - как кольцевая «Формулы-1»: плохая видимость, рядом поворот и никаких ограничений», - подытожил горожанин.

