Объяснено практическое значение, зачем вешать зеркало за окном

Побывавшие в Швеции россияне замечают одну странность, которая свойственна местным жителям. Скандинавы вывешивают снаружи за окнами квартиры на откосах небольшие зеркала. Сначала кажется, что это декоративный элемент, но за таким обычаем скрывается многовековая практика, которая сохраняет актуальность и сегодня.
Причины появления зеркал просты. Во-первых, это безопасность. В прошлом, когда видеокамер еще не существовало, зеркало позволяло наблюдать за территорией вокруг дома, не подходя к окну. С его помощью можно было видеть, кто подходит к двери. Даже сегодня многие шведы сохраняют эту привычку как простой и надежный способ контроля за окружающим пространством.
Во-вторых, зеркала помогают увеличивать освещенность помещений. Швеция известна долгими и темными зимами, когда солнце поднимается низко над горизонтом всего на несколько часов. Зеркало, установленное под определенным углом, отражает солнечные лучи внутрь комнаты, добавляя свет и создавая уютную атмосферу в период короткого светового дня.
Применить изобретение шведов можно и в России. Зеркало особенно полезно для квартир, окна которых выходят на северную сторону, где солнца почти не бывает, или для первых этажей.
Для установки важно выбрать зеркало, предназначенное именно для улицы, с защитой от влаги и температурных перепадов. Оптимальный вариант - небольшое акриловое зеркало, которое легче и безопаснее стеклянного. Крепление должно быть надежным, а угол - правильно рассчитанным, чтобы зеркало выполняло основную задачу - отражало свет внутрь помещения.
