Очистка полотенец с помощью микроволновки эффективно избавит от въевшихся пятен за 5 минут

Иногда даже после стирки на кухонных полотенцах остаются жирные пятна. Опытные домохозяйки знают секрет, как с минимальными затратами по времени вывести въевшуюся грязь.

Быстро вернуть им былой вид помогает сочетание мыла, кислоты и высокой температуры. Для этого потребуются хозяйственное мыло, лимонная кислота, вода, обычный фасовочный пакет и микроволновка. Такой подход создает эффект мини-парилки, в которой загрязнения буквально растворяются.

Сначала полотенце смачивают, тщательно натирают мылом и слегка отжимают. Затем его складывают так, чтобы оно помещалось в пакет, и поливают раствором лимонной кислоты, равномерно распределяя по поверхности. Пакет закрывать не нужно — пар должен свободно выходить.

Полотенце помещают в микроволновку на пяти минут при небольшой мощности. Высокая температура активирует мыло, а кислота ускоряет расщепление жира. После нагрева ткань оставляют остывать, затем тщательно промывают в прохладной воде и сушат.

В закрытом пакете вещества при высокой температуре воздействуют на ткань. Волокна прогреваются, раскрываются, и мыло проникает глубже, чем при обычной стирке, что делает результат заметно лучше.

Метод подходит для пятен от масла, ягод, кофе, чая и соусов. При особенно стойких загрязнениях процедуру повторяют. Для цветных тканей рекомендуется сначала протестировать способ на небольшом участке.

