В Башмаковском районе сделали умную спортивную площадку

Спорт

В Башмаковском районе сделали умную спортивную площадку
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В пятницу, 30 октября, в селе Знаменском Башмаковского района торжественно открыли умную спортивную площадку.

Территория представляет собой многофункциональную игровую зону с искусственным покрытием, имеется участок для воркаута.

«Объект уже интегрирован в образовательный процесс: на базе площадки будут проходить учебные занятия и тренировки школьных секций», - рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

На площадке можно играть в баскетбол и волейбол, готовиться к сдаче нормативов ГТО. Тренажеры оснастили QR-кодами, дающими доступ к подборкам упражнений для каждого снаряда.

Ранее подобную спортивную площадку открыли в поселке Беково.

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площадка гто минспорта
 
 
 
 
 

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