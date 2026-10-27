В поселке Беково открыли умную спортивную площадку

Спорт

В поселке Беково открыли умную спортивную площадку
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Во вторник, 27 октября, в поселке Беково открылась умная спортивная площадка. Сюда могут прийти любители спорта всех возрастов.

Также площадка подходит для подготовки к сдаче норм ГТО, игр в волейбол и баскетбол.

«Воркаут-зона оснащена QR-кодами: наведя на них камеру телефона, можно получить подробную инструкцию по технике упражнений», - рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.

В поселке Беково открыли умную спортивную площадку

Площадку оснастили современной системой освещения, так что заниматься можно будет и в темное время суток.

Ранее в поселке Лунино открыли площадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Там тоже установлены тренажеры с QR-кодами, дающими доступ к подборкам упражнений для каждого снаряда.

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