В поселке Беково открыли умную спортивную площадку

Во вторник, 27 октября, в поселке Беково открылась умная спортивная площадка. Сюда могут прийти любители спорта всех возрастов.

Также площадка подходит для подготовки к сдаче норм ГТО, игр в волейбол и баскетбол.

«Воркаут-зона оснащена QR-кодами: наведя на них камеру телефона, можно получить подробную инструкцию по технике упражнений», - рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Площадку оснастили современной системой освещения, так что заниматься можно будет и в темное время суток.

Ранее в поселке Лунино открыли площадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Там тоже установлены тренажеры с QR-кодами, дающими доступ к подборкам упражнений для каждого снаряда.