В ХК «Дизель» сменили главного тренера

ХК «Дизель» прекращает сотрудничество с главным тренером Дмитрием Шандуровым и тренером Алексеем Ваулиным. Информация об этом была размещена в официальном сообществе команды во «ВКонтакте» во вторник, 27 октября.

«Клуб и специалисты достигли договоренности о прекращении совместной работы. Мы благодарим Дмитрия Юрьевича и Алексея Александровича за работу и желаем всего наилучшего в дальнейшей деятельности», - говорится в тексте.

Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Дизель» назначен Дмитрий Космачев.

«Дизель» проиграл последние три матча. 23 октября он уступил ХК «Тамбов» (1:2), 21-го пропустил 4 шайбы от ХК «Буран» из Воронежа (0:4), 17-го всухую проиграл «Югре» (0:3).

Дмитрий Шандуров давал эмоциональные комментарии после матчей. Так, после игры с «Бураном» он говорил: «Мы завалили первый период, пропустили легчайшие голы, которые позволяли сопернику кататься на одном коньке и забивать легкие шайбы. Ну а мы свои коньки будто где-то в поездке в самолете оставили и долго их искали, к третьему периоду будто нашли».

После матча с «Тамбовом» наставник пензенцев отмечал: «У нас нашлись люди, действия которых повлияли на исход матча. В конце второго периода, когда оставалось всего 10 секунд, нужно было просто остаться на месте - соперник сам бы приехал - и спокойно довести период до конца. А у нас будто все с поля боя сбежали. Тут вообще непонятно мышление людей.

Ну а то, что произошло в третьем периоде... Знаете, игрок, который должен увеличивать коллективное сердце команды, если можно так выразиться, взял и просто вытащил его. Соответственно, сверху все это подсчитали, и человек сразу наказал нас так, как нужно.

Сложно что-то говорить после поражения. Но я бы хотел поблагодарить ребят: у нас все-таки было меньше времени на восстановление, чем у «Тамбова». И в этой ситуации сегодня они отдали все силы. Мы доигрывали матч практически в три защитника. А раз получился такой результат - значит, во всем виноват главный тренер».