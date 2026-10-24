Пензенский «Дизель» потерпел поражение в игре с ХК «Тамбов»

Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел поражение в игре с ХК «Тамбов»
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Вечером в пятницу, 23 октября, пензенский «Дизель» сыграл домашний матч с ХК «Тамбов». За борьбой наблюдали 2 352 зрителя.

Счет открыли хозяева льда в первом периоде. На 12-й минуте встречи отличился дизелист Максим Баин.

Во втором игровом отрезке, на 40-й минуте матча, гости сравняли счет. В третьем периоде тамбовчане во второй раз огорчили пензенского голкипера и вырвались вперед.

Перед самым концом игры дизелисты сменили вратаря на дополнительного полевого игрока, но гости не позволили пензенским хоккеистам перевести игру в свою зону и забросить шайбу. Встреча завершилась проигрышем «Дизеля» со счетом 1:2.

Следующая игра состоится 1 ноября. Соперником станет ХК «Олимпия» из Кирово-Чепецка.

21 октября «Дизель» провел матч с ХК «Буран» из Воронежа. Пензенцы пропустили 4 шайбы и проиграли всухую.

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