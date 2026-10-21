В Пензе ищут участок под новый спортобъект для гимнасток

Спорт

В Пензе ищут участок под новый спортобъект для гимнасток
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В Пензе начался поиск участка под возведение школы для занятий гимнастикой рядом с центром города. Вопрос обсуждался на совещании в мэрии.

С конца сентября на улице Кирова, 58а, приостановили работу гимнастического зала. Как показало техническое обследование, здание пришло в аварийное состояние, дальнейшая эксплуатация помещений в нем небезопасна.

Из-за этого тренировки воспитанниц СШОР имени Н. А. Лавровой перенесли во дворец спорта «Буртасы», а также в другие спортшколы и ФОКи.

«Чтобы сохранить тренировочный процесс вблизи центра города, необходим соответствующий объект. Планируется, что это будет модульный физкультурно-оздоровительный комплекс, возведенный именно под школу гимнастики», - пояснил врио первого замминистра физкультуры и спорта Владислав Чесноков.

Проведение занятий именно в центральной части города было бы удобно жителям сразу нескольких микрорайонов, подчеркнула в свою очередь замглавы администрации Пензы Дарья Просточенко.

Муниципалитет предложил несколько потенциальных территорий для размещения спортобъекта, однако окончательное решение еще не принято, сообщили в мэрии.

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