«Дизель» пропустил 4 шайбы от воронежского «Бурана»

Спорт

«Дизель» пропустил 4 шайбы от воронежского «Бурана»
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В среду, 21 октября, пензенский «Дизель» провел еще один матч в домашней серии - с ХК «Буран» из Воронежа. Игру смотрели 2 657 зрителей.

В первую же минуту счет открыли гости, играя в равенстве, - 0:1. Шайбу забросил Михаил Мещеряков.

Пензенцы оборонялись, но воронежцы усилили натиск. На 18-й минуте Михаил Назаров принес еще одно очко своему клубу (0:2), а на 19-й Егор Брызгалов увеличил отрыв. С результатом 0:3 команды ушли на перерыв.

На исходе второго отрезка, на 40-й минуте, преобладание «Бурана» стало еще заметнее: Олег Попов довел счет до 0:4.

В третьем периоде «дизелисты» пытались прорваться вперед, однако воронежцы стремительно контратаковали в своей зоне. Счет остался прежним до самого окончания игры.

Сухой проигрыш «Дизеля» стал вторым подряд: в субботу, 17 октября, клуб уступил «Югре» из Ханты-Мансийска, пропустив в свои ворота 3 шайбы.

Следующий поединок состоится в Пензе 23 октября - с ХК «Тамбов».

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