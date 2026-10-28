Названо имя нового члена тренерского штаба ХК «Дизель»

В тренерский штаб ХК «Дизель» вошел Александр Брыкин. Информация появилась на официальном сайте клуба в среду, 28 октября.

«Профессиональную карьеру на позиции защитника Александр Александрович начал в системе московского «Динамо-2». После возвращения в родной город на протяжении нескольких сезонов выступал за основной состав «Дизеля» в Высшей лиге», - говорится в сообщении.

В разные годы Александр Брыкин играл за «Динамо-2» (Москва), «Дизель», «Дизель-2» (Пенза), ХК «Липецк», ХК «Мордовия» (Саранск), ХК «Чебоксары».

«После завершения игровой карьеры в 2018 году Александр Александрович полностью перешел на тренерскую работу. За плечами тренера 2 года работы с воспитанниками школы и 4 года в штабе молодежного «Дизелиста», - уточняется на сайте.

Накануне стало известно об уходе со своих постов главного тренера «Дизеля» Дмитрия Шандурова и тренера Алексея Ваулина. Клуб и специалисты достигли договоренности о прекращении совместной работы. Исполняющим обязанности главного наставника назначен Дмитрий Космачев.

«Дизель» проиграл последние три матча. 23 октября он уступил ХК «Тамбов» (1:2), 21-го пропустил 4 шайбы от ХК «Буран» из Воронежа (0:4), 17-го потерпел поражение от «Югры» (0:3).

Ближайшая игра состоится 1 ноября на домашней площадке. Противником выступит «Олимпия» из Кирово-Чепецка.