«Локомотив» занял 5-е место в чемпионате России по регби

В субботу, 17 октября, «Локомотив-Пенза» одержал непростую победу над клубом «ВВА-Подмосковье», закрыв домашний сезон.

В начале игры «военлеты» гости закрепились на половине хозяев поля, но успеха не добились. На 10-й минуте «железнодорожники» перешли в атаку, на исходе 13-й реализацию добавил Сергей Янюшкин - счет стал 7:0.

Следующее изменение счета произошло на 21-й минуте: быстрый прорыв «Локомотива» завершился попыткой Ники Цирекидзе - 14:0. На 25-й отрыв вырос до 19:0.

На 34-й минуте гостям удалось размочить счет - 19:5. С таким результатом команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма «военлеты» активно атаковали, но сломить оборону «железнодорожников» не смогли. На 50-й минуте хозяева поля добавили себе 5 очков - 24:5.

Через 10 минут отставание гостей сократилось до 24:12. На 64-й минуте Александр Казаков довел счет до 24:17, на 68-й Виталий Безматерных уменьшил разрыв (24:22), а на 77-й «ВВА-Подмосковье» вышел вперед - 24:29.

В последние минуты «железнодорожники» сумели завладеть мячом и провели атаку в 22-метровой зоне соперника. Финальный свисток прозвучал после реализации Павла Кураева.

Со счетом 31:29 «Локомотив-Пенза» занял пятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России по регби 2026 года. Следующие игры по регби-7 пройдут в ноябре в Сочи.