Пензенцы могут сами выбрать название для бассейна в Заре

Спорт

Пензенцы могут сами выбрать название для бассейна в Заре
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В среду, 28 октября, в Пензе запустили голосование за название для нового модульного бассейна в микрорайоне Заря.

На выбор представлены 4 варианта:

- «Заря»;

- «Акватория»;

- «Акваполис»;

- «Рекорд».

Принять участие в голосовании могут все желающие. Оно открыто в профиле минспорта во «ВКонтакте», продлится до 13:00 4 ноября.

«Возможно, будут рассмотрены названия для объекта, предложенные в комментариях», - добавили в министерстве.

По состоянию на 21:30 28 октября свой выбор сделали 397 человек, 79,35% предпочли вариант «Заря».

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