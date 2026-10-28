Пензенцы могут сами выбрать название для бассейна в Заре

В среду, 28 октября, в Пензе запустили голосование за название для нового модульного бассейна в микрорайоне Заря.

На выбор представлены 4 варианта:

- «Заря»;

- «Акватория»;

- «Акваполис»;

- «Рекорд».

Принять участие в голосовании могут все желающие. Оно открыто в профиле минспорта во «ВКонтакте», продлится до 13:00 4 ноября.

«Возможно, будут рассмотрены названия для объекта, предложенные в комментариях», - добавили в министерстве.

По состоянию на 21:30 28 октября свой выбор сделали 397 человек, 79,35% предпочли вариант «Заря».