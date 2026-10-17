Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Югре»

В субботу, 17 октября, пензенский «Дизель» сыграл в Ханты-Мансийске матч с ХК «Югра».

В первом периоде голов не было. Счет открыли хозяева во втором отрезке игры, отправив шайбу в ворота дизелистов на 24-й минуте встречи. На последней минуте периода пензенцам забили второй гол.

В третьем игровом отрезке, на 46-й минуте матча, хозяева льда в третий раз огорчили голкипера «Дизеля».

Встреча закончилась сухим проигрышем пензенской команды - 0:3.

Теперь «Дизель» отправляется домой. Следующий матч пройдет 21 октября, соперником станет воронежский ХК «Буран».

15 октября пензенцы встретились в Тюмени с местным «Рубином». Борьба закончилась победой «Дизеля» со счетом 3:2.