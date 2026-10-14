В поселке Лунино открыли общедоступную площадку ГТО

Спорт

В поселке Лунино открыли общедоступную площадку ГТО
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В поселке Лунино открылась площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Она доступна для всех местных жителей - любой желающий может прийти и позаниматься спортом.

В поселке Лунино открыли общедоступную площадку ГТО

На площадке установлены тренажеры с QR-кодами, дающими доступ к подборкам упражнений для каждого снаряда. Рядом установлены таблица с показателями тестов для мужчин и женщин.

В поселке Лунино открыли общедоступную площадку ГТО

Сейчас в Пензенской области действуют 8 локаций для подготовки к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне»: в Пензе, Кузнецке, Заречном, в Спасском, Пензенском, Лунинском, Каменском и Мокшанском районах.

«За 2 осенних месяца на их базе проведено более 40 мероприятий, участниками которых стали свыше 800 приверженцев активного образа жизни», - отметили в областном правительстве.

Огороженные площадки можно посещать с 8:00 до 18:00, открытые (как на Олимпийской аллее в Пензе) - в любое время.

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