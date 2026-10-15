Пензенский «Дизель» в Тюмени одолел местный «Рубин» в овертайме

В четверг, 15 октября, пензенский «Дизель» в Тюмени встретился с местным «Рубином».

В первом периоде гости дважды зажгли красный свет за воротами хозяев: на 11-й минуте отличился Кирилл Свищев, на 18-й - Владимир Бобылев.

Однако потом удача отвернулась от пензенцев. На 38-й минуте соперники сократили разрыв в счете (метким броском отметился Евгений Каницкий), а на 46-й - сравняли его (Сергей Колесников).

До конца основного времени победителя выявить не удалось, и игра перешла в овертайм. На 65-й минуте Егор Никитин забил гол в ворота «Рубина».

Итог - 3:2 в пользу пензенцев.

Следующая игра у «Дизеля» 17 октября - он сразится с «Югрой» (Ханты-Мансийск).