На ул. Можайского в Пензе открыли современную воркаут-площадку

Спорт

На ул. Можайского в Пензе открыли современную воркаут-площадку
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У школы № 71 на улице Можайского в Пензе (Северная Поляна) открылась современная воркаут-площадка. Во вторник, 13 октября, турник здесь протестировал глава города Олег Денисов.

На ул. Можайского в Пензе открыли современную воркаут-площадку

Общая площадь спортивной зоны - 220 кв. м.

«Пространство получилось функциональным: есть турники, брусья, шведская стенка, скалодром, уличные тренажеры и многое другое. Установлены лавочки, урны», - написал Денисов на своих страницах в соцсетях.

На ул. Можайского в Пензе открыли современную воркаут-площадку

Кроме того, подрядчик для удобства заасфальтировал дорожку, которая ведет к площадке.

На ул. Можайского в Пензе открыли современную воркаут-площадку

В этом году спортзоны также появились в микрорайоне Ласточкино Гнездо (поселок Совхоз Заря в Пензе) и на улице Вадинской в Терновке (у школы № 59).

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