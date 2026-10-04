«Дизель» проиграл на своем льду новокузнецкому «Металлургу»

В субботу, 3 октября, пензенский «Дизель» на домашнем льду сразился с одним из фаворитов сезона - новокузнецким «Металлургом». Встреча стала 10-й в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Счет открыли гости - на 11-й минуте гол в ворота хозяев забил Семен Герасимов.

Отыграться в 2-м периоде «Дизелю» не удалось.

В 3-м отрезке матча гости забросили в ворота «Дизеля» еще одну шайбу. В быстрой контратаке Дмитрий Уткин принес победное очко своему клубу на 59-й минуте.

В следующий раз «Дизель» сыграет ХК «Динамо-Алтай» в понедельник, 5 октября.