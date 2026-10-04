Пензенский «Локомотив» выиграл первый матч плей-офф

В субботу, 3 октября, пензенский «Локомотив» на домашнем поле в первой игре за 5-е место одолел клуб «Слава-МАР» со счетом 36:20.

В регулярной части 2 встречи с москвичами также закончились победами «железнодорожников».

В самом начале пензенская команда попыталась провести 2 атаки, но неудачно. На 12-й минуте игрокам удалось добиться преимущества - 7:0. На 21-й минуте гости сократили отрыв (7:3), однако на 25-й хозяева поля вновь забили гол (12:3), а на 29-й удачно реализовали попытку (19:3).

На 38-й минуте москвичи успешно атаковали. Первая половина матча закончилась со счетом 19:10.

В 2-м тайме «Слава-МАР» на 44-й минуте подобралась еще ближе (19:13), однако на 60-й Сергей Янюшкин точно пробил по воротам - 31:13.

На 73-й минуте гостям удалась еще одна попытка (31:20). В самом финале игрового отрезка пензенцы снова захватили преимущество и установили окончательный счет.

Следующий, решающий матч «Локомотива» в серии плей-офф за 5-е место состоится 17 октября. Команда примет на своем поле «ВВА-Подмосковье».