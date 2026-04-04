«Дизель» уступил «Нефтянику» и завершил сезон

Вечером в пятницу, 3 апреля, пензенский «Дизель» завершил сезон, уступив на своем льду ХК «Нефтяник» из Альметьевска. За встречей наблюдали 5 507 зрителей.

В первой двадцатиминутке голов не было. Во втором периоде гости открыли счет, забросив шайбу на 35-й минуте матча. Через 2 минуты команда из Альметьевска вновь отличилась, огорчив голкипера пензенцев.

На перерыв хоккеисты ушли со счетом 2:0 в пользу гостей.

В последнем игровом отрезке, на 48-й минуте встречи, нефтяники в третий раз огорчили вратаря дизелистов. На 52-й минуте пензенец Олег Погоришный забил соперникам гол. Перед самым концом матча, на 59-й минуте, гости сняли вопрос о победителе встречи, забросив шайбу в пустые ворота пензенцев.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хоккеистов из Альметьевска. Эта игра стала заключительной для «Дизеля» в сезоне.

«Если подводить итоги года, то впервые за последние несколько лет команда вышла в плей-офф. Ребята в каждом матче играли на победу и полностью отдавались делу. Где-то получалось, где-то нет, но сам факт выхода в решающую стадию - это очень позитивный момент», - процитировал главного тренера «Дизеля» Дмитрия Шандурова телеграм-канал команды.