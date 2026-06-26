В Пензе захотели провести семейный спортивный фестиваль

Спорт

В Пензе захотели провести семейный спортивный фестиваль
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В Пензе предприниматели предложили провести праздник спорта и активного образа жизни. Вопрос организации обсудили на совещании в администрации города в четверг, 25 июня.

Предполагается, что это будет фестиваль для всей семьи.

Участники смогут бесплатно попробовать собственные силы в разных активностях на тематических площадках. Планируются выступления творческих коллективов, а также ярмарка товаров ручной работы.

«Особое внимание планируют уделить людям с ограниченными возможностями здоровья - для них предусмотрят специальные локации», - сообщили в администрации.

Глава города Олег Денисов назвал инициативу хорошей. Он подчеркнул, что следует детально проработать организацию праздника, а после вернуться к обсуждению возможности его проведения.

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