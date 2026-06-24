В Пензенской области готовятся к финалу спартакиады учащихся

В Пензенской области готовятся к финальным соревнованиям XIII летней Спартакиады учащихся России. В регионе запланированы состязания по 5 видам спорта из 52:

- велосипедный спорт (дисциплина «трек») - 8-13 июля, велотрек «Сатурн»;

- настольный теннис - 21-27 июля, ДС «Буртасы»;

- плавание - 27-31 июля, ДВС «Сура»;

- триатлон - 11-14 августа, база отдыха «Чистые пруды»;

- художественная гимнастика - 25-30 августа, ДС «Буртасы».

Намечено принять более 1 300 человек: спортсменов, тренеров и гостей из других регионов. Встречу и сопровождение команд, комфортное размещение, питание и безопасность обеспечат профильные службы, уточнили в областном минспорте.

В «Буртасах» отремонтируют спортивную арену (смета готова, подрядчик определен). В «Суре» сейчас меняют системы внутреннего освещения бассейна, приводят в порядок входные группы, уже закуплены разделительные дорожки и робот для очистки воды, в раздевалках обновлены шкафчики.

В 2024 году в регионе проходили соревнования XII летней Спартакиады учащихся России по 10 видам спорта. В состязаниях участвовали более 2 000 атлетов из разных уголков страны, в том числе 150 - из Пензенской области.