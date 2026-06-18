В регионе пройдут первенство и чемпионат России по плаванию

Спорт

В регионе пройдут первенство и чемпионат России по плаванию
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Пензенская область примет всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде. Они пройдут в акватории пляжа на Лазурной в Засечном, уточнили в региональном минспорте.

С 20 по 23 июня состоится первенство страны. 20-го числа в 9:00 на старт первыми выйдут юниоры. Им предстоит преодолеть 10-километровую дистанцию. 21-го по 7,5 км проплывут юноши и девушки 16-17 лет.

22-го будут соревноваться пловцы 14-15 лет (дистанция - 5 км), потом пройдут спринты на выбывание (3 км) среди спортсменов 14-16 лет и юниоров.

23-го числа с 10:00 состоится эстафета 4 × 1 250 метров для всех участников первенства.

С 25 по 29 июня в той же акватории пройдет чемпионат России. 25-го числа в 9:00 мужчины откроют программу заплывом на 10 км, в 12:00 на такую же дистанцию выйдут женщины.

26-го взрослые пловцы будут состязаться на дистанции 5 км, 28-го - в спринтах на выбывание (3 км), а 29-го выйдут на эстафету 4 × 1 250.

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