Пензенский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли

Спорт

Пензенский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли
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Воспитанник пензенской школы хоккея Петр Кочетков, вратарь клуба «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии команда обыграла «Вегас Голден Найтс» (4:2).

Спортсмену 26 лет. На юношеском уровне он дебютировал в «Дизеле», в 2011 году выиграл чемпионат Поволжья, далее выступал за «Дизелист» в НМХЛ и «Дизель» в ВХЛ.

В 2017-м Кочетков подписал контракт с сочинским клубом, через 2 года его обменяли в рязанский «Витязь». Тогда же на драфте НХЛ во 2-м раунде спортсмена выбрал клуб «Каролина Харрикейнз», контракт был подписан в 2021-м.

Суммарно за последние 3 года Кочетков стал лучшим лучший среди вратарей «ураганов» по количеству сыгранных матчей и по победам. Среди отыгравших не меньше 10 матчей у него еще и наивысший процент отраженных бросков и коэффициент надежности, отмечает портал sports.ru.

Большую часть сезона-2025/26 в НХЛ он пропустил из-за травм, провел 9 матчей в регулярном чемпионате и в плей-офф не играл. Тем не менее имя Петра Кочеткова присутствует на трофее - согласно правилам НХЛ.

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