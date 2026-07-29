Александр Овечкин стал гостем детского хоккейного турнира в Пензе

В среду, 29 июля, на лед «Дизель-Арены» в Пензе вышел капитан клуба Washington Capitals Александр Овечкин - обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкратный чемпион мира, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Он стал звездным гостем финала детского хоккейного турнира. Пензенские спортсмены 2015 года рождения в течение 3 дней сражались с представителями спортшкол Кузнецка, Нижнего Ломова, Ростова-на-Дону, Ессентуков, Тюмени и Москвы.

«Постараемся максимально показать положительный результат. Ребята готовы, «заряжены». В такой ситуации еще не были, это новизна для нас, но, я думаю, трибуны и домашний лед будут помогать», - отметил главный тренер команды «Дизель-2015» Вячеслав Максимов.

Трибуны «Дизель-Арены» оказались переполнены: посмотреть соревнование и увидеть звезду мирового хоккея собрались примерно 6 000 зрителей. Почетный гость раздал желающим автографы.

«Когда я был маленьким, мечтал выступать на таких заполненных стадионах. Понимаю, что команды сейчас переживают, но хочу дать один совет: выходите на лед, и пусть победит сильнейший!» - напутствовал игроков Александр Овечкин.

UPD: Кубок турнира забрали юные пензенские хоккеисты - 5:3.