Новую площадку ГТО в Заречном намечено сдать к сентябрю

Строительство площадки ГТО у молодежного центра «Ровесник» в Заречном вышло на новый этап. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин в четверг, 30 июля.

Оборудование привезли из Санкт-Петербурга: разноуровневые турники, планку для прыжков с места, мишень для метания мяча и тренажеры.

Далее их установят на травмобезопасное покрытие, и с сентября все желающие смогут готовиться к сдаче нормативов ГТО на свежем воздухе. Площадка будет доступна и для учащихся школы «Максимум» с воспитанниками «Ровесника», и для жителей близлежащих домов.

«За счет муниципального бюджета мы подготовили твердое основание. Дальше работы будут вести подрядчики в рамках контракта, заключенного с Министерством спорта РФ», - уточнил Алексей Костин.

Ранее в администрации Кузнецка сообщили, что площадку ГТО сдадут к началу нового учебного года. Основание подготовлено, резиновое покрытие и оборудование завезены. Монтаж подрядчик проведет, пока позволяет погода.

В Мокшане тренажеры и инструкции к ним уже установлены - об этом стало известно 28 июля.