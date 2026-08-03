Кузнечан приглашают на «Зарядку со стражем порядка»

Спорт

Кузнечан приглашают на «Зарядку со стражем порядка»
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В среду, 5 августа, на стадионе «Рубин» в Кузнецке (улица Ленина) в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» состоится масштабный спортивный праздник. Он начнется в 18:00.

Первый пункт программы - зарядка под руководством сотрудников полиции.

«Гостей ждет динамичная и веселая разминка, которая задаст позитивный тон всему вечеру», - сообщили в администрации Кузнецка.

Затем состоится товарищеский футбольный матч между сборной МВД и городской командой «Рубин». В последнюю войдут наиболее активные участники «Движения первых».

Жителей Кузнецка приглашают посетить спортивный праздник, чтобы зарядиться хорошим настроением и поболеть за футболистов.

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