Кузнечан приглашают на «Зарядку со стражем порядка»

В среду, 5 августа, на стадионе «Рубин» в Кузнецке (улица Ленина) в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» состоится масштабный спортивный праздник. Он начнется в 18:00.

Первый пункт программы - зарядка под руководством сотрудников полиции.

«Гостей ждет динамичная и веселая разминка, которая задаст позитивный тон всему вечеру», - сообщили в администрации Кузнецка.

Затем состоится товарищеский футбольный матч между сборной МВД и городской командой «Рубин». В последнюю войдут наиболее активные участники «Движения первых».

Жителей Кузнецка приглашают посетить спортивный праздник, чтобы зарядиться хорошим настроением и поболеть за футболистов.