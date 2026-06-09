Подрядчик завозит технику для строительства бассейна в Заре

В Заре подрядчик приступил к монтажу ограждения территории, где возводится модульный бассейн. Ход работ во вторник, 9 июня, проверил глава Пензы Олег Денисов.

Специалисты уже завозят технику и планируют начать забивать сваи уже на этой неделе.

«Постараемся, чтобы как можно скорее в микрорайоне появился такой необходимый спортобъект», - написал Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

Здание возводится рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, вблизи остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов.

В бассейне предусмотрят 6 дорожек по 25 м в длину. В сооружении оборудуют раздевалку, душевые, медкабинет, тренерскую, гардероб и методический кабинет для подготовительных занятий.

На поставку и сборку модульного спортобъекта в Заре выделили 304 802 000 рублей.