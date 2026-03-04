На поставку и сборку бассейна в Заре выделили почти 305 миллионов

На поставку и сборку модульного плавательного бассейна в микрорайоне Заря выделили 304 802 000 рублей. Открытый конкурс по поиску подрядчика проходил на портале госзакупок, сейчас подводятся его итоги.

Объект появится на участке, который расположен рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, вблизи остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Модульная конструкция займет не менее 1 455 кв. м.

Чаша бассейна длиной 25 м и шириной 13 м будет рассчитана на 6 плавательных дорожек.

Помимо нее, внутри оборудуют раздевалки, душевые, кабинет медсестры, тренерскую, методический кабинет, служебные и технические помещения. Ранее уже был презентован эскиз бассейна.

Все работы должны быть выполнены до 16 ноября 2026 года, говорится в проекте муниципального контракта.