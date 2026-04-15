На стадионе «Первомайский» подсеяли 400 кг семян газонной травы

В Пензе подходит к концу капитальный ремонт главного поля на стадионе «Первомайский», стартовавший в мае 2025 года.

«Специалисты демонтировали старые покрытия, уложили почти 40 километров труб для системы подогрева и смонтировали новую систему полива», - рассказали в региональном минспорте.

Основные работы на объекте завершились в середине ноября прошлого года. В марте 2026-го, чтобы ускорить таяние снега, запустили обогрев поля, стали поддерживать оптимальную температуру 35-40 градусов.

«1 апреля провели подсев 400 килограммов семян, и уже через неделю появились первые всходы. Работы идут по графику с учетом погодных условий», - отметили в минспорте.

Уже 10 мая на стадионе «Первомайский» в рамках второго тура чемпионата России по регби - 2026 сыграют клуб «Локомотив-Пенза» и московская «Слава».