В Пензе впервые аккредитовали федерацию пилонного спорта

В Пензе впервые аккредитовали федерацию пилонного спорта
В четверг, 16 апреля, в Пензенской области впервые получила аккредитацию национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта.

Развитие этого направления будет осуществляться под руководством Екатерины Сазановой, уточнили в региональном минспорте.

Аккредитация выдана на срок до октября 2026 года.

Ту же процедуру в третий раз успешно прошла федерация спортивного программирования. Популяризацией данного направления занимается Лев Гурьянов.

Ранее сообщалось, что в марте впервые в реестр внесли федерацию шахбокса, зарегистрированную в декабре 2025 года. Это гибридный вид спорта, где бои состоят из чередующихся раундов бокса и шахмат.

