В Пензе появилась третья команда по адаптивному баскетболу

На базе пензенской школы-интерната открыли еще одну команду по адаптивному баскетболу - для детей с ментальными и когнитивными нарушениями. Она стала третьей в областном центре.

Название новой команды - «Вихрь». В ее состав вошли 18 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 12 лет, сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта.

Первую команду - «Торнадо» - создали на базе школы-интерната в сентябре 2025 года. В ней занимаются дети старше 14 лет.

Вторая команда - «Стрижи» - была открыта в марте 2026 года на базе школы № 32. Она объединила ребят 8–10 лет.

«На открытии «Вихря» наставниками выступили участники «Торнадо». Вместе с тренерами они учили уверенно вести мяч, передавать его партнерам и забрасывать в кольцо. У старшей команды уже накоплен опыт, которым они с радостью делятся с младшими», - добавили в министерстве.