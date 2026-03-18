В Пензе создали еще одну команду по адаптивному баскетболу

В Пензе появилась вторая команда по адаптивному баскетболу - для детей с ментальными и когнитивными нарушениями. «Стрижи» тренируются на базе школы № 32, сообщили в областном правительстве.

Официальное открытие команды состоялось 17 марта в спортшколе № 1. В этот день для детей провел мастер-класс известный баскетболист, мастер спорта международного класса Федор Лихолитов.

«Конечно, за одну тренировку сложно научить всем азам баскетбола, но сейчас самое главное - чтобы каждому ребенку понравилось взаимодействовать с мячом и чтобы он почувствовал, что рядом всегда есть поддержка тренера и родителей», - отметил он.

В сентябре 2025 года в Пензе появилась первая команда по адаптивному баскетболу для детей с особенностями развития - «Торнадо», на базе школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам.

После этого к организаторам проекта обратились родители других особенных детей. В результате было принято решение о создании второй команды в Пензе.