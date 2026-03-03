Пензенский «Дизель» проиграл матч в Челябинске

Вечером в понедельник, 2 марта, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ провел встречу с ХК «Челмет» в Челябинске.

В первом периоде дизелисты отправили в ворота соперников две шайбы. Первый гол на 7-й минуте игры забил Владислав Ларичев, второй, на 10-й, - Александр Борисенков. На 11-й минуте челябинцы огорчили пензенского голкипера. Период завершился счетом 2:1 в пользу «Дизеля».

В самом начале второго игрового отрезка, на 24-й минуте встречи, хозяева льда сравняли счет. На 28-й минуте дизелист Владимир Бобылев отправил в ворота челябинцев третью шайбу. На 33-й минуте счет вновь стал равным.

В последнем периоде, на 45-й минуте матча, челябинская команда забила четвертый гол, на 52-й минуте закрепила успех - 5:3. На 55-й минуте встречи дизелист Егор Баранов забросил четвертую шайбу в ворота хозяев льда.

За минуту до завершения игры дизелисты сняли вратаря, но сравнять счет не получилось. Соперники отправили шайбу в пустые ворота. Матч закончился счетом 6:4 в пользу челябинской команды.

Это была вторая игра выездной серии. Первая прошла 28 февраля, «Дизель» встретился с ХК «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме и победил со счетом 3:2.

Следующая игра состоится 4 марта в Магнитогорске. Соперником пензенцев станет ХК «Магнитка».