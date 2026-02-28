Пензенский «Дизель» одолел ХК «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме

В субботу, 28 февраля, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ сыграл выездной матч в Верхней Пышме. Соперником выступил ХК «Горняк-УГМК».

В первом периоде голов не было. Счет открыли во втором игровом отрезке: на 21-й минуте встречи дизелист Антон Андриянов забросил шайбу в ворота соперников.

На 26-й минуте матча хозяева льда сравняли счет, а на 36-й закрепили успех, отправив в ворота «Дизеля» вторую шайбу.

В последнем периоде, на 43-й минуте игры, пензенец Денис Почивалов забил соперникам второй гол. На 44-й минуте Антон Андриянов оформил дубль, и «Дизель» вырвался вперед.

Встреча завершилась счетом 3:2 в пользу пензенской команды.

Следующая игра пройдет в понедельник, 2 марта, в Челябинске. Соперником «Дизеля» будет ХК «Челмет».

24 февраля пензенские хоккеисты завершили домашнюю серию игр сухой победой над «Олимпией» из Кирово-Чепецка - 3:0.