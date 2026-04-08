Депутат усомнился в целесообразности финансирования команды «Зенит»

Депутат Пензенской городской думы Андрей Жданников на заседании в среду, 8 апреля, поднял вопрос о смысле существования футбольной команды «Зенит».

«Я посмотрел: во втором дивизионе заняли 11-е место из 16», - привел он данные за 2025 год.

По мнению депутата, на «Зенит» выделяются приличные деньги из бюджета, но результата нет. На зарплаты игроков тратится 36 млн рублей.

«Мы им платим зарплату из бюджета, а они нам нужны? Смысл есть в этом? Может, на детей лучше эти деньги направить?» - задал Андрей Жданников вопросы начальнику городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Владимиру Агапову.

В итоге депутат и чиновник договорились, что последний подготовит к сессии подробную информацию по этой теме.