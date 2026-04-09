Скончался Дмитрий Водзик - «голос» пензенского хоккея

В четверг, 9 апреля, скончался «голос» пензенского хоккея - на 51-м году жизни остановилось сердце диктора Дмитрия Водзика.

«С августа 2019 года его голос стал неотъемлемой частью каждого матча хоккейного клуба «Дизель». Его знаменитую фразу «Любимая команда - Дизель!» мы будем слышать в своих сердцах еще очень долго.

Дмитрий Александрович был больше чем диктором. Он был искренним болельщиком и человеком, который умел передать всю мощь и красоту хоккея каждому, кто находился на трибунах», - сообщается на сайте Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Спортивное сообщество региона выражает глубокие соболезнования семье и близким Дмитрия Водзика.

Прощание с ним состоится 11 апреля в 11:30 в Митрофановской церкви (ул. Водопьянова, 19).