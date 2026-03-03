Пензенская область снова примет Спартакиаду учащихся России

В Пензенской области пройдет XIII летняя Спартакиада учащихся России, сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 3 марта.

В этом году в регионе состоятся соревнования по 5 дисциплинам: художественной гимнастике, настольному теннису, плаванию, триатлону и велоспорту на треке.

Состязания будут проходить с 10 июля по 28 августа в ДС «Буртасы», во дворце водного спорта «Сура», на велотреке «Сатурн» в Пензе, а также в районе базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе.

Спортивные объекты поручено подготовить к приему спортсменов.

«Также нужно уделить пристальное внимание вопросам городского благоустройства и подготовки волонтеров, которые будут помогать в проведении состязаний. Что касается пензенских спортсменов, то они уже давно усиленно тренируются, чтобы достойно представить регион», - рассказал Мельниченко.

В 2024-м Пензенская область принимала XII летнюю Спартакиаду учащихся России. За медали боролись более 2 000 атлетов из разных уголков страны, в том числе 150 - из Сурского края.