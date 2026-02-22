«Дизель» пропустил 4 шайбы от пермского «Молота»

«Дизель» пропустил 4 шайбы от пермского «Молота»
В воскресенье, 22 февраля, пензенский «Дизель» провел еще один матч в домашней серии - с ХК «Молот» из Перми.

В первом периоде пензенцы активно атаковали, но открыть счет сумели соперники, играя в большинстве, - 0:1. Шайбу забросил на 18-й минуте Игорь Зенчиков.

Во втором игровом отрезке Андрей Болучевский с передачи Егора Баранова на 23-й минуте сравнял счет - 1:1.

Третий период начался с атаки пермяков, и на 44-й минуте «Молот добавил себе очко - 1:2, забросил Максим Кицын.

Еще через 11 минут он увеличил преимущество пермского клуба до 1:3. На последних секундах Даниил Тесанов добавил четвертую шайбу - в пустые ворота пензенцев.

Проигрыш «Дизеля» стал третьим подряд в серии: в пятницу, 20 февраля, клуб уступил нефтекамскому «Торосу», 18-го - «Ижстали». 24-го числа предстоит поединок с «Олимпией» из Кирово-Чепецка.

