Открыта регистрация на беговой фестиваль «Весенняя гроза»

Этой весной Пенза вновь подтвердит статус одного из самых беговых городов Поволжья. 25 апреля на Олимпийской аллее состоится ежегодный благотворительный спортивный фестиваль «Весенняя гроза».

Событие пройдет при поддержке Министерства физкультуры и спорта Пензенской области, региональной федерации триатлона и федерации легкой атлетики. Спонсором выступает сервис доставки «Торнадо».

Организаторы подготовили несколько сюрпризов. Главный из них - обновленная трасса, которая станет еще комфортнее. Чтобы атлеты не теряли темп и бодрость духа, на каждом километре дистанции будут развернуты зоны поддержки. А после пересечения финишной черты участников и болельщиков ждет интерактивный городок для взрослых и детей.

«Бег - это энергия, а когда она направлена на благие цели, это ценно вдвойне. Ждем всех на старте!» - отметил председатель попечительского совета Федерации триатлона Пензенской области Дмитрий Лаврентьев.

Фестиваль носит благотворительный характер: все собранные средства будут переданы в фонд «Караван добрых дел». Участие в забеге - шанс помочь тем, кто в этом нуждается. Причем спортивный азарт остается на высоте: победителей и призеров ждут солидное денежное вознаграждение и ценные подарки от партнеров.

«Весенняя гроза» давно вышла за пределы региона. В этом году к мероприятию присоединятся атлеты из Москвы, Саранска, Саратова, Вольска, Рассказова, Тамбова, Красногорска, Сызрани, Ульяновска, а также гости из Петровска, Пугачева и Шихан. Традиционно сильные команды представят Заречный и районы области: Кузнецкий, Сердобский, Мокшанский, Каменский, Пензенский и Бессоновский.

Каждый финишер получит уникальную металлическую медаль - настоящий трофей, который станет украшением любой коллекции наград.

Программа фестиваля такова:

- 8:00 - открытие стартово-финишного городка, начало выдачи пакетов участников;

- 9:30 - торжественная церемония открытия;

- 9:50 - забег STARKIDS (200 м), дети до 7 лет (можно с родителями);

- 10:00 - забег STARKIDS (400 м), дети от 7 до 11 лет;

- 10:10 - забег STARKIDS (1 000 м), подростки от 11 до 14 лет;

- 10:30 - старт основной дистанции 21,1 км (полумарафон);

- 10:35 - старт дистанции 5 км;

- 10:37 - старт дистанции 10 км;

- 12:30 - награждение победителей и призеров во всех возрастных категориях.

Регистрация уже открыта на официальном сайте события. Места в стартовом створе еще есть, но их количество ограничено.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».