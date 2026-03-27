Стадион «Труд» пообещали не отдавать под жилую застройку

Стадион «Труд», расположенный рядом с парком Белинского, не сменит профиль и останется спортивным сооружением, но к реализации планов пока приступать не будут. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко на сессии Законодательного собрания в пятницу, 27 марта.

«Планы не так быстро могут быть реализованы, в силу того что есть специфика момента. В первую очередь решаются задачи по СВО. Когда появится финансовая возможность, займемся», - пообещал он.

Глава региона заверил, что профиль объекта меняться не будет, и назвал спекуляциями разговоры, что участок отдадут под жилую застройку или возведут там торговый центр.

«Приступили к формированию технического задания, того, как объект будет выглядеть. Рабочее название - «Академия футбола», - добавил Олег Мельниченко.

В январе 2024 года губернатор предлагал создать на месте давно не работающего стадиона «Труд» крытый спортивный манеж.