«Дизель» уступил ХК «Торос» из Нефтекамска

Вечером в пятницу, 20 февраля, пензенский «Дизель» встретился на своем льду с ХК «Торос» из Нефтекамска. За борьбой наблюдали 4 620 зрителей.

Счет в матче открыли гости, огорчив пензенского голкипера на 6-й минуте встречи. Через 35 секунд дизелист Михаил Балашов, получив пас Кирилла Спиценко, забросил шайбу в ворота соперников.

Первый период закончился равным счетом. Во второй двадцатиминутке голов не было.

В последнем периоде гости вырвались вперед. Шайба в воротах пензенцев оказалась на 45-й минуте матча. Перед самым концом игры дизелисты заменили вратаря на дополнительного полевого игрока, штурмовали ворота соперников вшестером, но не забили гол.

Встреча завершилась проигрышем пензенской команды со счетом 1:2.

Это был второй матч в домашней серии, первый, состоявшийся 18 февраля, «Дизель» тоже проиграл. Пензенцы боролись с ХК «Ижсталь» и уступили со счетом 2:3.

Следующая игра состоится 22 февраля, пензенские хоккеисты встретятся с пермским «Молотом».

