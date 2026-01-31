Пензенский «Дизель» проиграл самарской команде

Пензенский «Дизель» проиграл самарской команде
Вечером в пятницу, 30 января, пензенский «Дизель» сыграл в Самаре второй выездной матч. Соперником выступил ХК ЦСК ВВС.

Счет открыли хозяева льда, забросив шайбу в ворота дизелистов за 5 минут до конца первого периода.

Во втором игровом отрезке голов не было. В последнем периоде, на 44-й минуте встречи, самарцы вновь огорчили пензенского голкипера.

На 46-й минуте игры дизелист Денис Почивалов реализовал голевой момент и забросил шайбу в ворота хозяев. Матч завершился проигрышем пензенской команды со счетом 1:2.

Следующая игра состоится 1 февраля. Дизелисты встретятся с «Нефтяником» в Альметьевске.

Первый матч выездной серии пензенский клуб сыграл 28 января с казанским «Барсом». Победитель определился в овертайме. «Дизель» одержал верх со счетом 2:1.

