Стадион «Первомайский» готовят к чемпионату России по регби

На стадионе «Первомайский» готовятся к чемпионату России по регби - 2026, который пройдет в Пензе в мае.

С 10 марта здесь осуществляется запуск системы обогрева поля с натуральным покрытием, поддерживается оптимальная температура 35-40 градусов.

Это «способствует бережному пробуждению корневой системы травы», пояснили в Управлении спортивными сооружениями.

Когда снег полностью сойдет, работники удалят старую поросль, внесут удобрения и подсеют траву.

«Ожидается, что первые тренировки на обновленном поле пройдут уже в конце апреля 2026 года», - уточнили в управлении.

Реконструкция стадиона стартовала в мае 2025 года. Представители московской компании, с которой заключили договор, сняли травяное и грунтовое покрытие главного поля, установили новую систему подогрева и полива.

В планах было создать комбинированный газон, сочетающий искусственную основу и натуральную траву.

стадион реконструкция регби
 
 
 
 
 

