В Пензе готовятся к монтажу модульного ФОКа на Шуисте

В Пензе готовятся к поставке и монтажу модульного физкультурно-оздоровительного комплекса на Медицинской, 1а (Шуист). На эти цели выделено 132 560 000 рублей.

Открытый конкурс по поиску подрядчика проходил на портале госзакупок, сейчас подводятся его итоги.

ФОК общей площадью 1 500 кв. м разместится на территории школы № 66. Внутри будут большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

Проектно-сметная документация на объект обошлась городской казне в 4 млн 193 тысячи 524 рубля. В качестве предельной стоимости самого ФОКа указывалась сумма 306 298 000 рублей.

Все работы должны быть выполнены до 9 декабря 2026 года, говорится в проекте муниципального контракта.

Ранее сообщалось, что на поставку и сборку модульного бассейна в Заре выделили 304 802 000 рублей.